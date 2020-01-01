حامل التابوت الراقص: أتمنى أخذ رونالدينيو وميسي ومارادونا إلى مثواهم الأخير

أحد أعضاء الفرقة الأشهر في الآونة الأخيرة يتحدث عن علاقته بالكرة

ذكر بينيامين إيدو، أحد أعضاء فرقة الرقص بالتابوت التي اشتهرت مؤخراً، أنه سيشعر بالفخر خصيصاً إذا حمل النجم البرازيلي رونالدينيو إلى مثواه الأخير.

وأنشأ إيدو فرقته بالعاصمة الغانية أكرا عام 2007، ولكن تحولت الفيديوهات الخاصة بالفقرة التي تقدمها إلى مادة للسخرية بالأسابيع الأخيرة.

وقال إيدو مع "فوت ميركاتو": "البعض لا يريد البكاء في الجنازات، نحن نريد جعل الناس سعيدة بما نفعل، حتى من يبكي بها ويكون حزيناً".

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وعن حبه لنجوم الكرة: "أتمنى لهم عمراً مديداً، ولكن إذا أُتيحت الفرصة، أحلم بأخذ رونالدينيو إلى مثواه الأخير، ثم مارادونا ومن بعده ميسي، رونالدينيو لاعب أبهرني دوماً".

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وواصل: "الأمر بمثابة التكريم من راقص لراقص ولكن في الملعب، تشجيعي لبرشلونة؟ نعم ولكن الأمر يجعلني منقسماً بسبب ذلك اللاعب، مجرد تذكر اسمه أصبح حزيناً".

وأكمل الغاني: "سواريز جعل بلادي تعود من كأس العالم دون لُعب نصف النهائي، كان أمراً رهيباً، اسمه يعني المستحيل هنا، أي أنك إذا أردت فعل شيء ولن تقدر فهو سواريز".

وعن ركلة الجزاء الضائعة من جيان أسامواه بعد لقطة سواريز الشهيرة: "الجمهور لم يسامحه، الغانيون لا يسامحون ببساطة، يومها البعض ذهب لمنزل والدته وتسبب بأذى لها".

وختم: "والدته طالبته بأن لا يسدد أي ركلة جزاء بعد ذلك، ولهذا هو لا يفعل خوفاً على صحتها، اليوم هي في الثمانين من عمرها وهو يطبق نصائحها".

ويقصد الراقص مباراة غانا والأوروجواي بربع نهائي كأس العالم 2010 عندما منع سواريز هدفاً في الدقيقة الأخيرة بيده، ليفشل جيان في ركلة الجزاء ويضرب العارضة، وتخرج الدولة الإفريقية بركلات الترجيح.