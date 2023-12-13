حامد البلوي: هذا ما يحتاجه الاتحاد لتخطي الأهلي "المتمرس" في البطولات

الأهلي سيواجه الاتحاد في مونديال الأندية

أبدى حامد البلوي الرئيس التنفيذي السابق لنادي الاتحاد سعادته الكبيرة بانتصار الفريق على أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية مساء أمس، مشيدًا بأداء الفريق وخاصة نجمه العائد أحمد حجازي ومحذرًا في نفس الوقت من قوة الخصم القادم .. الأهلي المصري.

مونديال الأندية انطلق مساء أمس في جدة وقد استطاع الاتحاد تجاوز بطل نيوزيلندا بثلاثية نظيفة ليصعد لمواجهة الأهلي بطل إفريقيا في ربع النهائي مساء الجمعة القادم.

البلوي أكد أن جمهور العميد يستحق تلك السعادة الكبيرة بعد معاناة المواسم الأخيرة التي كافح فيها الفريق للبقاء في دوري المحترفين، مشيرًا إلى أنهم يستحقون تلك الفرحة لصبرهم ودعمهم الدائم.

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وأضاف حول المباراة القادمة أمام بطل إفريقيا "الأهلي فريق كبير ومتمرس، يختلف تمامًا عن الفريق النيوزيلندي الضعيف، المباراة صعبة وكبيرة".

تابع حول ما يحتاجه العميد لتخطي منافسه "الاتحاد يحتاج لأن يكون أكثر جدية وقتالية أمام الأهلي المتمرس في البطولات الكبيرة، نحتاج كذلك لأن نتحلى بالواقعية لأن الأهلي صاحب تجربة كبيرة في البطولة".

يُذكر أن الفريق السعودي كان قد هزم نظيره المصري بهدف نظيف في كأس العالم للأندية 2005.