بسبب "ميزان المنافسة" .. إحالة رئيس الشباب ونائبه وحامد البلوي إلى التحقيق!

إجراءات عقابية متوقعة بحق الثلاثي

كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن إحالة عدد من المسؤولين البارزين في أندية دوري روشن السعودي إلى التحقيق بعد تصريحاتهم ضد نظرائهم في لجنة الاستدامة المالية وبرنامج الاستقطاب.

مع بقاء أربعة أيام فقط على انتهاء سوق الانتقالات الشتوية الحالي، خرج محمد المنجم؛ رئيس نادي الشباب، مهاجمًا مسؤولي لجنة الاستدامة، لعدم الحصول على موافقات لضم اثنين من اللاعبين الذين تم الاتفاق معهما.

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وأوضحت الصحيفة السعودية أن الأمر يتعلق بالرباعي، محمد المنجم رئيس نادي الشباب ونائبه محمد الناصر ورئيس نادي الأخدود، سامي آل فاضل ، ومديره التنفيذي، حامد البلوي، بسبب تصريحاتهم الأخيرة ضد لجنة الاستدامة المالية وبرنامج الاستقطاب وخاصة حديث المنجم حول أن ميزان المنافسة قد كُسر في الدوري السعودي.

رئيس الشباب كان قد أطلق تصريحات غاضبة عقب الفوز على الفيحاء، حيث قال حول تأخر ناديه في إبرام الصفقات الشتوية "وجهوا السؤال عن الصفقات للجنة الاستدامة، الأخ حامد البلوي؛ المشرف على الكرة في الخلود، لم يتحدث من فراغ، وحديث سامي آل فاضل؛ رئيس الأخدود، لم يكن من فراغ، في العام الماضي قال أنمار الحائلي؛ رئيس الاتحاد السابق، (ميزان المنافسة اختل)، وأنا أقول إنه كُسر".

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ونقلت الشرق الأوسط عن مصادرها الخاصة أن الكثير من المعلومات التي ذكرت على لسان المسؤولين الأربعة غير دقيقة، مشيرة إلى أن وزارة الرياضة بإجراء ضد الرباعي نظير التجاوزات في هذه التصريحات.

يذكر أن الشباب يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 29 نقطة، متأخرًا عن الصدارة بـ14 نقطة، والتي يقتسمها الهلال مع الاتحاد بـ43 نقطة.