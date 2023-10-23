حامد البلوي: حلان لا ثالث لهما لمشكلة عبد الرحمن العبود

جناح الاتحاد مازال بعيد عن المباريات بقرار من مدربه البرتغالي

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أكد حامد البلوي المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد أن مشكلة عبد الرحمن العبود مع المدرب نونو سانتو صعبة الحل كثيرًا، مشيرًا إلى أن حلين لا ثالث لهما يُمكنهما إنهاء الأزمة.

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المدرب البرتغالي دخل في خلافات مع الجناح السعودي الموسم الماضي لكن اعتقد الجميع أن الأمر حُل بينهما بعد عودة للاعب للعب، لكن هذا لم يكن حقيقة الوضع، حيث طلب سانتو من إدارة النادي التخلص من العبود بالبيع أو الإعارة وهو ما لم يحدث خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

وتدخلت عدة جهات للصُلح بين الطرفين وإعادة العبود للملعب خاصة في ظل حاجة الفريق له لكن سانتو رفض كل تلك المحاولات وحتى الضغوطات من إدارة أنمار الحائلي، حتى أنه تجاهل سؤال عن اللاعب عقب التعادل الأخير مع التعاون في دوري روشن.

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أحد المشجعين سأل البلوي عن الحل المناسب لتلك الأزمة، فأجاب خلال تواجده في حلقة الأمس من برنامج "أكشن مع وليد" "يجب إما معالجة المشكلة وحلها تمامًا أو إعارة اللاعب خلال يناير القادم، لا حل آخر".

أتم "الواضح أنه لا يوجد حل لمشكلة العبود مع سانتو، ويجب احترام قرارات المدرب، عليك إما الاختيار بين المدرب وقراراته أو تفعل ما تريد".

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