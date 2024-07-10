حال التتويج باليورو.. "ميسي" يدعم فوز لامين يامال بالكرة الذهبية!

هل يخطفها النجم الإسباني؟

يتواصل الجدل بشأن من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2024، في عام مليء بالبطولات الكبرى.

وتحت عنوان "هل يحصد لامين يامال الكرة الذهبية إذا توج باليورو؟"، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن صاحب الـ16 عامًا قد ينافس على الجائزة بفضل أدائه الاستثنائي هذا الموسم.

وأضافت: "يحتاج نجم برشلونة إلى تقديم أداء استثنائي في نهائي اليورو (ينتظر الفائز من إنجلترا وهولندا)، وربما إلى هدف حاسم مثلما فعل في مواجهة فرنسا بنصف النهائي، من أجل تعزيز حظوظه في المنافسة على الكرة الذهبية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولفتت إلى أنه "في حال تتويج إسبانيا بلقب اليورو، فلن تكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يكون فيها الأداء الرائع في مسابقة للمنتخب، كافيًا للفوز بالجائزة المرموقة".

وعددت أمثلة على ذلك: "فاز الألماني ماتياس سامر بالجائزة عام 1996 تقديرًا لمستواه في بطولة أوروبا 1996 في إنجلترا، والتي توّج بها، علمًا بأنه حصد كذلك الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند. وفي 2023، حصل ليونيل ميسي على الكرة الذهبية بفضل كأس العالم الاستثنائي الذي حصده مع الأرجنتين في ديسمبر 2022".

وأوضحت الصحيفة أنه إذا حصدت إنجلترا لقب يورو 2024، فإن النقاش سينتهي بالتأكيد، إذ سيحصل جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد على الجائزة، بغض النظر عن الأداء، حيث سيضيف اللقب القاري إلى دوري أبطال أوروبا .

وتم الإعلان عن شراكة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومجموعة أموري المالكة لصحيفة فرانس فوتبول، للمشاركة في تنظيم الكرة الذهبية، اعتبارا من عام 2024، حيث سيقام حفل توزيع الجوائز يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر في مسرح دو شاتليه على ضفاف نهر السين في باريس.