حالته لم تتحسن .. هدف الأهلي يُعاني من ذبحة صدرية!

استبعاد نجم بولندا من صفوف المنتخب بسبب الإصابة المفاجأة

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، عن تعرض أحد لاعبي لذبحة صدرية، خلال معسكر المنتخب المقام حاليًا، استعدادًا لمواجهة لاتفيا وديًا مساء الثلاثاء المقبل.

وأشار الاتحاد البولندي خلال بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن بيوتر زيلينسكي لاعب نابولي، غادر معسكر المنتخب بسبب معاناته من الذبحة الصدرية.

وأضاف الاتحاد البولندي خلال بيانه أنه على الرغم من العلاج الفوري لنجم نابولي، إلا أن حالته لم تتحسن بما يكفي للسماح له بالمشاركة في التدريبات ومباراة يوم الثلاثاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقرر الاتحاد البولندي أن يعود زيلينسكي إلى نادي نابولي، من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ومن ثم الخضوع إلى العلاج للتعافي من الذبحة الصدرية.

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وتكون الذبحة الصدرية عبارة عن ألم شديد في الصدر ينتشر إلى أسفل الظهر والذراع الأيسر والرقبة والفك، والسبب فيه هو انخفاض إمدادات الدم والأكسجين إلى القلب، حيث سيحتاج اللاعب البولندي للعلاج والراحة.

ويستهدف الأهلي ضمك زيلينسكي من نادي نابولي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث كان يفاوضه خلال صيف 2023، ولكن اللاعب فضّل وقتها البقاء مع فريقه.