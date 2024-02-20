"حالته الفنية والبدنية ومعاناته في الغربة" .. اعترافات مثيرة من إيجور كورونادو بعد الرحيل عن الاتحاد

اعترافات إيجور كورونادو الجديدة..

خرج النجم البرازيلي إيجور كورونادو، بمجموعة من "الاعترافات" الجريئة؛ بعد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

كورونادو مثّل العميد الاتحادي، في الفترة من يوليو 2021 إلى فبراير 2024، قبل الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي كورينثيانز البرازيلي.

وخلال مؤتمر تقديمه كـ"لاعب جديد" في كورينثيانز.. اعترف كورونادو، أن مستواه الفني شهد صعودًا وهبوطًا، خلال السنوات القليلة الماضية؛ في إشارة لفترته مع الاتحاد تحديدًا.

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وأشار النجم البرازيلي، إلى أنه يحتاج للعمل على نفسه أكثر من الناحية اللياقية؛ قائلًا: "سأبتعد عن الفريق لمدة أسبوع، حتى أصل إلى الجاهزية البدنية بنسبة 100%".

وأكد على أنه اكتسب العديد من الخبرات، خلال فترات عيشه بعيدًا عن البرازيل، في إيطاليا والإمارات والسعودية، على الرغم من أنه عانى كثيرًا؛ بسبب ابتعاده عن أصدقائه والعائلة.

وبخصوص عرض فلامنجو البرازيلي.. كشف إيجور كورونادو، عن أنه تلقى اتصالًا واحدًا فقط من مساعد المدرب، من أجل الاستفسار عن وضعه مع نادي الاتحاد؛ إلا أنه اختار كورينثيانز في النهاية، الذي كان أكثر جدية في المفاوضات، والذي يُعد حلمًا بالنسبة لأي لاعب.