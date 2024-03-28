Xabi Alonso Leverkusen 03102024(C)Getty Images
أحمد مجدي

في حالة فشل التعاقد مع ألونسو.. بايرن ميونخ يحدد اسمين لخلافة توماس توخيل

انتقالاتالدوري الألماني الدرجة الأولىتشابي ألونسوThomas Tuchelبايرن ميونخ

الإسباني هو الخيار الأول للبافاري..

يدرس بايرن ميونخ خياراته المتاحة لاستبدال توماس توخيل الذي سيرحل عن البافاري بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

البديل الأول بالنسبة لبايرن ميونخ هو تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الذي عبر عن نفسه كواحد من أهم مدربي العالم في الوقت الراهن.

لكن تشابي ألونسو يعد مطمعًا لكل من ليفربول في المقام الأول، ثم ريال مدريد الذي يطمح في الحصول عليه بعد تجربة كارلو أنشيلوتي التي ستنتهي الموسم المقبل.

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إلا أن الإدارة الرياضية في بايرن بقيادة كريستوف فرويند وضعت بديلين أساسيين في حال فشل التعاقد مع تشابي ألونسو الصيف المقبل، أولهما هو الألماني رالف رانجنيك.

المباراة التالية

ووفقًا لصحيفة "كيكر" الألمانية، فإن رانجنيك ليس البديل الوحيد لخطط بايرن ميونخ الخاصة بألونسو، بل إن اسم روبرتو دي زيربي لا يزال مطروحًا رغم رغبة برشلونة في الحصول عليه خلفًا لتشافي هيرنانديز.

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