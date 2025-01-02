"هناك حالات أخرى يتكتمون عليها" .. مدرب جديد يفسخ عقده في دوري روشن بسبب رواتبه!

"عدنا لنقطة الصفر"

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن رسالة مفاجئة بشأن قيام أحد مدربي دوري روشن السعودي، بفسخ عقده مع ناديه بسبب أزمة الرواتب المتأخرة.

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وقرر البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لفريق العروبة، فسخ عقده من طرف واحد، بسبب تأخر رواتبه الشهرية، علمًا بأن المدرب قاد الفريق الصاعد حديثًا لدوري روشن للمحترفين، في يوليو الماضي، وشارك الفريق، تحت قيادته، في 14 مباراة، حقق خلالها 4 انتصارات مقابل تعادل و9 هزائم، وسجل 12 هدفًا واستقبل 29 آخرين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكر الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، بأن باتشيكو ليس الحالة الوحيدة، وهناك حالات في أندية أخرى، ويتم التكتم عليها، مضيفًا أن إدارة العروبة أرادت التعليق على هذا الأمر، ولكن يبدو أن هناك تعليمات بعدم التعليق.

من جانبه، كشف الناقد أحمد الفهيد عن خطورة قرار باتشيكو بفسخ عقده، خاصة وأن الحالة تكررت في ضمك منذ فترة، بعدما طالب المدرب الروماني كوزمين كونترا بفسخ عقده لنفس السبب.

وأضاف "عندما نربط تلك الوقائع بكلمات لجنة الاستقطاب والاستدامة المالية، بأن رواتب الأجانب لن تتأخر ثانية، والصفحة الماضية طُويت، والمرحلة المُقبلة على اللاعب السعودي، ولن تتأخر رواتبه، عدنا لنقطة الصفر، ويبدو أن الأيام ستكشف لنا أسماء لاعبين ومدربين آخرين، يجب الانتباه لتلك النقطة، لأن هناك من يتصيدون الثغرات والزلات لدوري نشط مثل الدوري السعودي، ويكبّرونها حتى تصير مثل الكرة الأرضية، لا نريد العودة لمحكمة الكاس وقضايا الرواتب وخصم النقاط".

GOAL

ويحتل العروبة، المركز الثالث عشر في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 13 نقطة، فيما يستعد لملاقاة الهلال، على ملعب جامعة الجوف، في 11 يناير، ضمن الجولة 14 من المسابقة.