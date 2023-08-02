"حاكموني سريعًا".. نداء داني ألفيش الأخير للقضاء الإسباني!

اللاعب البرازيلي سئم الحالة المزرية التي يمر بها

أكد لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيش اليوم الأربعاء أمام القضاء أنه غير راضٍ عن مقاضاته بتهمة اغتصاب شابة في ملهى ساتون الليلي في برشلونة، لكنه لن يستأنف الحكم لأنه يريد "تعجيل" نظر الدعوى، والوصول إلى المحاكمة في أقرب وقت ممكن.

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وقد ظهر ألفيش اليوم لنحو ربع ساعة أمام رئيس المحكمة رقم 15 في برشلونة، الذي أبلغه بمقاضاته في جريمة اعتداء جنسي ومنحه فرصة الإدلاء بشهادته وذلك قبل إحالة القضية إلى المحاكمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب مصادر قانونية، فإن الدولي البرازيلي الذي تم نقله إلى المحاكم من سجن "بريانز 2" حيث احتجز منذ يناير الماضي، تمسك بكلمات قصيرة ليعلن أنه "غير راض" عن الاتهامات التي تم الإبلاغ عنها والمنسوبة إليه في لائحة الاتهام، لكنه لا ينوي استئنافها لأنه يريد المثول للمحاكمة في أسرع وقت ممكن.

الأمور أخذت وقتًا طويلًا، ويبدو البرازيلي الدولي السابق أمام كابوس حقيقي لم يكن يتخيل أن يمر به في أسوأ أحلامه!.