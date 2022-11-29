حافلة المنتخب السويسري تتعرض لحادث سير مع سيارة شرطة!

لا أحد تعرض للأذى لحسن الحظ!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تعرض حافلة المنتخب السويسري لحادث سير أثناء تحركها نحو ملعب مباراة الفريق أمام نظيره البرازيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العالم المقام في قطر.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أنه لا يوجد أي لاعب تعرض للأذى خلال تلك الحادثة التي كانت طفيفة لحسن الحظ.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع مع سيارة شرطة كانت مرافقة لهم كتأمين في الطريق إلى ملعب المبااة التي أقيمت ضمن لقاءات المجموعة السابعة.

وكان المنتخب السويسري قد تعرض للهزيمة على يد نظيره البرازيلي بهدف نظيف سجله كارلوس كاسيميرو من كرة جماعية متقنة.

جدير بالذكر أن لقاء الجولة الأخيرة للمنتخب السويسري سيكون حاسمًا بالنسبة للفريق الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة لكنه بحاجة للفوز على صربيا لتأمين موقفه.