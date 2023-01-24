حاسوب عملاق يحسم الفائز بالدوري الإنجليزي بين آرسنال ومانشستر سيتي!

توقع حاسوب عملاق تابع لشركة Bettingexpert، الفائز بالدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري 2022-2023.
آرسنال بقيادة مايكل أرتيتا يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، متقدمًا على أقرب منافسيه مانشستر سيتي بالمركز الثاني بخمس نقاط.
ووفقًا للحاسوب الخارق فإنّ مانشستر سيتي لن يتمكن من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسوف يحقق آرسنال لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ سنوات.
كما توقع الحاسوب هبوط كل من بورنموث، وإيفرتون، وساوثامبتون من البريمييرليج إلى التشامبيونشيب، بينما المركز الثالث والرابع والخامس ستكون من نصيب نيوكاسل يونايتد، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام على الترتيب.
الجدير بالذكر يتواجه أرتيتا وجوارديولا في السابع والعشرين من يناير الجاري، بالجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي.
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