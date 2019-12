بعد 20 عامًا - جرافشاب يعود لتكريم حازم إمام

تلقى حازم إمام؛ نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، لتكريم في ناديه الهولندي الأسبق دي جرافشاب، بعد 20 عامًا من رحيله عنه.

الثعلب الصغير خاض تجربة الاحتراف في الدوري الهولندي في يناير عام 1999، واستمر بجرافشاب لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة من نادي أودينيزي الإيطالي.

وحضر إمام مواجهة فريقه الأسبق أمس الأحد، أمام جو أهيد إيجلز، على ملعب دي فيفيرييرج معقل جرافشاب، ليحرص مسؤولو النادي على تكريمه.

وقام مسؤولو الفريق الهولندي بتكريم حازم بأرض الملعب، بإهدائه القميص الخاص به والذي يحمل رقمه المفضل 14، وسط تشجيع حار من قبل الجمهور الحاضر في المباراة.

وكتب الحساب الرسمي لجرافشاب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عاد حازم إمام الذي كان من أفضل اللاعبين على الإطلاق الذين ارتدوا قميص الفريق".

Vandaag is Hazem Emam, die volgens velen één van de beste spelers ooit was in het shirt van De Graafschap, even terug op De Vijverberg. Hij speelde van 1998 tot medio 2000 voor onze club 💙 Uit handen van Hans Martijn Ostendorp ontvangt Hazem een wedstrijdshirt! 🇪🇬 #GRAgae 🔵⚪ pic.twitter.com/uBzJzq4wpl

من جانبه، علق الثعلب الصغير على التكريم: "شكرًا جدًا على تكريمي اليوم من نادي جرافشاب الهولندي، شيء جميل أن يظل الناس يتذكرونني بعد 20 عامًا".

Pleasure being back @degraafschap after 20years

The warm welcoming from the fans was unbelievable.. Thanks to everyone who was behind this unforgettable day.

شكراً جداً على تكريمي النهارده من نادي جرافشاب الهولندي بجد حاجة جميله انك تلاقي الناس فاكراك بعد ٢٠ سنةً ❤️ pic.twitter.com/N3hVHH09sB