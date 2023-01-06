حارس يصنع وملعب يغرق .. أجواء أوروبية عاشها رونالدو في مرسول بارك

أجواء ماطرة وصخب جماهيري في مباراة النصر أمام الطائي

Shahid

لعب النصر اليوم أولى مبارياته بعد إعلان تعاقده رسميًا مع النجم كريستيانو رونالدو وحضوره للرياض، وتواجد الأسطوري البرتغالي في ملعب مرسول بارك في مواجهة الطائي ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

قالوا في الإعلام أن النصر وفر كل شيء لرونالدو، راتب ضخم وقصر مذهل وشركة أمن خاصة ومطاعم ومحال، ولكن ربما لم يتوقع أحد أن تتضافر الجهود والظروف لمنحه ليلة ساحرة بأجواء أوروبية في قلب العاصمة السعودية.

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أجواء ماطرة وجماهير صاخبة

كل شيء كان مذهلًا اليوم في مرسول بارك، قدم النصر أداءً ممتعًا وتألق زملاؤه الجدد وحققوا فوزًا مقنعًا على الطائي القوي العنيد بهدفين نظيفين، وهطلت الأمطار بقوة وكادت المباراة أن تؤجل وهو حدث ربما يحدث لأول مرة في السعودية لكن رونالدو عاشه مرات ومرات في أوروبا.

رونالدو لم يشعر بغرابة الأجواء أبدًا اليوم .. ليلة ماطرة وجماهير صاخبة في المدرجات تهتف باسمه وتحييه كل فترة وأخرى، بل وملعب يغرق بالمياه في منظر آخر غير معتاد أبدًا في تلك المنطقة من العالم.

كل شيء ربما جعله يشعر أنه لم يُغادر أوروبا أبدًا، وقد رأينا كيف كانت ملامح وجهه تبدو مرتاحة وسعيدة بشكل لم يحدث له في هذا الموسم الصعب، سواء مع مانشستر يونايتد أم منتخب البرتغال، وكيف كان يتفاعل مع كل اللقطات على أرض الملعب.

أوسبينا ينضم لقائمة حراس المرمى صناع الأهداف

شيء آخر نادر الحدوث في السعودية حدث اليوم في مباراة النصر الأولى أمام أنظار رونالدو في الدوري السعودي، وهو صناعة حارس مرمى العالمي ديفيد أوسبينا لهدف خلال مواجهة الطائي، هو الهدف الثاني الذي سجله تاليسكا بلمسة أخيرة ممتازة.

الكولومبي هو حارس المرمى الثاني هذا الموسم في الدوري السعودي الذي يُقدم تمريرة حاسمة بعد مايلسون لاعب التعاون الذي صنع هدفًا أمام العدالة في منتصف ديسمبر الماضي.

أوسبينا هو حارس المرمى الـ10 الذي يصنع هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2009-2010، وحارس واحد فقط استطاع فعل الأمر مرتين هو كاسيو لاعب التعاون.

في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم، نجح 6 حراس مرمى في تقديم تمريرة حاسمة يتقدمهم إليسون وإيديرسون حارسي مرمى ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

Shahid