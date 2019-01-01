حارس نيجيريا: الجزائر فعلت معنا ما فعلناه بجنوب أفريقيا

دانييل أكبيي حارس مرمى منتخب نيجيريا يؤكد أن فريقه حاول أن يتفادى هدف محرز الأخير بكل الطرق الممكنة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب الحارس النيجيري دانييل أكبيي عن حزنه الكبير بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب الخسارة أمام الجزائر.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها أكبيي وأكد خلالها أن فريقه حاول أن يتفادى تلقي الهدف الثاني الذي جاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وقال أكبيي: "سعينا لتفادي الهدف في الدقيقة الاخيرة، وحاولنا الفوز باللقاء، مثلما حققناه أمام جنوب افريقيا، ولكن هذه كرة القدم ما تفعله اليوم من الممكن أن تتعرض له بالغد".

وأضاف: " لن نغادر مصر دون تمثيل مشرف في مباراة المركزين الثالث والرابع أمام تونس، كنا نرغب في تحقيق الفوز ولكن لم نكن محظوظين".

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وكان المنتخب النيجيري قد حقق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف وحيد وجاء الفوز في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

جدير بالذكر أن الجزائر كانت قد حققت الفوز اليوم بنفس السيناريو عن طريق هدف محرز القاتل في الدقيقة الأخيرة من ضربة حرة.