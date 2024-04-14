فيديو | "تفعيل وضع الطيران".. حارس ميسي يخطف الأضواء في فوز إنتر ميامي!

ماذا فعل ياسين تشوكو؟

حقق إنتر ميامي فوزًا صعبًا خارج الديار على حساب سبورتينج كانساس بنتيجة 3-2 فجر اليوم الأحد على ملعب أروهيد بالدوري الأمريكي للمحترفين.

ولعب ميسي دور البطولة في المواجهة التي شهدت حضور 72 ألف متفرج، إذ صنع هدفًا وسجل آخر، قبل أن يحرز لويس سواريز هدف الفوز الحاسم قبل 19 دقيقة على صافرة النهاية.

خطف الحارس الشخصي لليونيل ميسي الأضواء "بتشغيل وضع الطيران"، من أجل التعامل مع غزاة الملعب، الذين يرغبون في التقاط الصور مع النجم الأرجنتيني.

توقف اللعب في مناسبات قليلة من قبل المشجعين المتحمسين، الذين نزلوا إلى الملعب، وفي إحدى هذه المناسبات شق حارس ميسي ياسين تشوكو، الذي عمل معه سابقًا في باريس سان جيرمان، الملعب للوصول إلى مشجع التقاط الصور الشخصية قبل أن يتمكن أمن المباراة من الانضمام إليه.

في مباراة أخيرة بين إنتر ميامي وكولورادو رابيدز، قامت إحدى الفتيات بتصوير نفسها وهي تركض إلى ميسي، قبل أن يشق تشيوكو طريقه مرة أخرى إلى المشهد بسرعة كبيرة.