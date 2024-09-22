حارس معتزل.. مقترح جنوني لبرشلونة من أجل تعويض تير شتيجن

فكرة مجنونة، فهل تتحول إلى واقع؟

تعرض برشلونة لضربة قوية بإصابة حارس مرماه مارك أندريه تير شتيجن خلال مواجهة فياريال في الدوري الإسباني مساء اليوم الإثنين، وقد بدأ المتابعون في تقديم الاقتراحات المناسبة لتعويضه وأحدها كان فكرة مجنونة بالفعل.

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تير شتيجن خرج من الملعب محمولًا مع ترجيح إصابته في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه مع البارسا، وقد بدأ الحديث بالفعل عن إمكانية التعاقد مع حارس مرمى جديد لتعويضه واستعراض بعض الأسماء المتاحة.

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الصحفي الإسباني جوان فونتيس قدم اقتراحًا مجنونًا لإدارة النادي الكتالوني لتعويض النجم الألماني، حيث طلب من المسؤولين جعل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي يتحدث مع مواطنه فويتشيك تشيزني لإقناعه بالعودة عن الاعتزال واللعب للبارسا هذا الموسم.

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تشيزني كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا هذا الصيف بعد فسخ عقده مع يوفنتوس رغم بقاء عام على نهايته، وذلك رغم تلقيه عدة عروض خاصة من الدوري السعودي.

يُشار إلى أن البارسا نجح في الفوز على فياريال 5-1 ليرفع رصيده إلى 18 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد.