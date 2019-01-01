حارس مرمى الوصل رابع صفقات اتحاد كلباء للموسم الجديد

النادي الإماراتي يبدأ العمل مبكرًا للموسم القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت جُل المصادر الصحفية الإماراتية أن نادي اتحاد كلباء نجح في ضم يوسف الزعابي حارس مرمى الوصل ضمن إطار دعمه لصفوفه استعدادًا للموسم القادم.

وكان النادي الذي اقترب من ضمان بقائه في دوري الخليج العربي قد أعلن خلال الأيام الماضية ضم الثلاثي خالد شماريخ من الامارات وناصر عبدالهادي من الوحدة وياسين البخيت من دبا الفجيرة.

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وينتهي عقد الزعابي مع الوصل بنهاية الموسم الجاري، وقد وقع لاتحاد كلباء في صفقة انتقال حر.

يُذكر أن صاحب الـ33 عامًا بدأ مسيرته الكروية مع اتحاد كلباء، وبعدما لعب للأهلي وعجمان والنصر انضم لصفوف الوصل عام 2014 قبل أن يُقرر العودة لناديه الموسم القادم.