حارس شباب الأهلي دبي يوضح سبب تراجع الأداء أمام النصر

شباب الأهلي حقق فوزاً صعباً وهاماً على النصر مساء اليوم

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف ماجد ناصر، حارس مرمى شباب الأهلي دبي، تراجع أداء فريقه أمام النصر، بالرغم من تحقيق الفوز، في افتتاح الجولة الـ 24 من الدوري.

وحقق شباب الأهلي فوزاً هاماً، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على حساب النصر في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب النصر.

وقال ناصر في تصريحات عقبت اللقاء: "النصر كان يعاني من غياب كثيرة خاصة في خط الهجوم، مما سبب للاعبي الفريق شعوراً بضمان تحقيق الفوز، فهبط مستوانا".

وتابع: "تمكنا من تسجيل هدفين في أول ربع ساعة، ولكن هبط الأداء في الشوط الثاني، ومررنا بظروف يجب ان نتعلم منها في المستقبل".

وواصل: "من الممكن أيضاً أن يكون السبب في تراجع الأداء، أننا في ختام الموسم، وأنها أول مباراة نلعبها في شهر رمضان المبارك".

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(@ChelseaFC :📸) pic.twitter.com/ayvat3Y2L0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 10, 2019

ونجح ناصر في الحفاظ على تقدم فريقه في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، عندما كانت النتيجة تشير إلى 2/1، وتألق وتصدى لركلة جزاء للنصر ارتدت بالهدف الثاني لشباب الأهلي.

الجدير بالذكر ان شباب الأهلي وصل إلى النقطة 50 في المركز الثاني من جدول الدوري، وبفارق ثلاث نقاط عن الشارقة الذي يحتاج إلى ثلاث نقاط لتحقيق لقب الدوري رسمياً.