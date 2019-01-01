حارس ساسولو بعد التعادل مع يوفنتوس: لا أصدق ما حدث مع رونالدو

والمدرب يكشف كيف حد من خطورة يوفنتوس

لم يجد حارس ساسولو الشاب ستيفانو توراتي كلمات يعبر بها عما بداخله، بعد عرضه المذهل أمام يوفنتوس في مباراة عصر اليوم الأحد التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين للكل.

واضطر مدرب ساسولو للاعتماد على صاحب الـ18 عامًا، بعد فقدان جيانلوكا بيجولو وأندريا كونسيلجي بداعي الإصابة، ليقدم الحارس الإيطالي الشاب مباراة ستبقى في ذاكرته طول العمر.

ورغم استقبال شباكه لهدفين، منهم هدف سجله كريستيانو رونالدو من علامة الجزاء، إلا أنه ذاد عن مرماه بكل بسالة، بتصدياته مذهلة كتسديدة صاروخ ماديرا من ركلة حرة مباشرة، أبعدها بأطراف أصابعه إلى ركنية.

وبعد المباراة قال توراتي للصحفيين "لا أجد كلمات لوصف مشاعري، كل هذا حدث بسرعة لا تصدق، كان شعورًا رائعًا في يوم أكثر من رائع بالنسبة لي".

وعن إنقاذه المذهل لتصويبة الدون، قال "كان الإنقاذ الأهم في المباراة من خلال الركلة الحرة، وحاول في بداية المباراة إيقاف هجومهم المضاد".

فيما قال مدربه روبرتو دي زيربي لشبكة DAZN "تحتاج للشجاعة عندما تلعب هنا (يوفنتوس آرينا)، وإلا فأنت ميت قبل المباراة".

وأضاف "لدينا مجموعة جيدة جدًا تحتاج فقط لعب كرة القدم بشكل صحيح وتذل قصارى جهدها، المباراة بوجه عام كانت محفوفة بالمخاطر لأنهم تعادلوا معنا في الوقت الذي كنا ندافع فيه، لكن عليك أن تقبل المخاطرة".

وعن المباراة قال "درسنا يوفنتوس وبصراحة توقعنا مشاركة ماتويدي لأنه أكثر عدوانية من غيره في وسط الملعب، ومواجهة ساري تبقى صعبة دائمًا، وأنا من المعجبين بأفكاره، ورأينا كيف لعب ببونوتشي في الثلث الأخير من الملعب، لذا وضعنه له سيسيو كابوتو".

وختم "كان من المستحيل فرض سيطرة كاملة على يوفنتوس، لكن من الممكن الحد من خطورته".