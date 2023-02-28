حارس ريال مدريد ينتقد خسارة تيبو كورتوا لجائزة "الأفضل"!

حارس ريال مدريد الشاب ساند تيبو كورتوا بعد خسارته لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022..

قرر لويس لوبيز، الحارس الثالث لنادي ريال مدريد الإسباني، أن يدعم زميله البلجيكي تيبو كورتوا بعد خسارة جائزة أفضل حارس في العالم لعام 2022، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لصالح الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

كورتوا احتل المركز الثاني في التصويت على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم خلف مارتينيز، لكن البلجيكي تواجد في تشكيل الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "FIFPRO" متفوقًا على الأرجنتيني.

لوبيز، البالغ من العمر 21 عامًا، قرر دعم كورتوا عبر رسالة مقتضبة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وكتب حارس ريال مدريد الشاب بمجرد الإعلان عن فوز مارتينيز: "الجميع يعلم من هو الأفضل، الأفضل تيبو كورتوا".

وبالتأكيد كان فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022، والأداء البطولي من مارتينيز في مونديال قطر، عاملًا حاسمًا في فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022.