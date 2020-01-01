رسميًا | إيقاف حارس ريال مدريد السابق 8 مباريات

الواقعة تعود لشهر سبتمبر الماضي بمواجهة تشارلتون وليدز يونايتد

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف كيكو كاسيا، حارس مرمى ليدز يونايتد الحالي وريال مدريد السابق، لمدة 8 مباريات مع دفع غرامة مالية تصل إلى 600 ألف إسترليني بعد اتهامه بالعنصرية.

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فتح تحقيقاً مع حارس ريال مدريد السابق، بعد الواقعة التي أثارت حالة من الجدل بدوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

اتهام كاسيا بالعنصرية في الدوري الإنجليزي

القضية تعود لسبتمبر الماضي في المواجهة التي انتهت بفوز تشارلتون 1/0، حيث قام كاسيا بتوجيه ألفاظ عنصرية تجاه المهاجم المعار من ويست بروميش.

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صحيفة "ديلي ميل" أكدت أن صاحب الـ33 سنة سيتم إيقافه لفترة تتراوح من 8 مباريات إلى 12 بسبب هذا التصرف.

رسميًا إيقاف كيكو كاسيا 8 مباريات

وذكر الاتحاد في بيان رسمي أنّ كاسيا خالف المادة E3 من اللوائح مما تسبب في إيقافه 8 مباريات كاملة بجانب دفع غرامة مالية تصل إلى 600 ألف إسترليني.

وأوضح البيان أنّ الهدف من العقوبة التأكيد على عدم التسامح فيما يتعلق بالعنصرية واستمرار الحرب ضد التفرقة في المجتمع، مشيرًا إلى أنّ كاسيا نفى باستمرار قيامه بأي عمل عنصري.

وهذا يعني أنّ الحارس لن يتمكن من المشاركة في أي مباراة حتى نهاية أبريل المقبل، أي أنّه قد يلحق فقط بآخر 3 مواجهات لليدز يونايتد في التشامبيونشيب.

ويأتي ذلك بعدما تمكن الحكم جون بروكس الذي أدار من المباراة، من ملاحظة الواقعة وكتابتها بتقريره الذي أرسله للاتحاد الإنجليزي.