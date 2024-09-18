الحارس البلجيكي يثبت أنه يستحق المكان الأساسي في ريال مدريد لسنوات وسنوات..

كان تيبو كورتوا في الموعد أمام شتوتجارت حين قاد ريال مدريد للفوز عليهم في دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد في نسخة الموسم الجاري.

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لقد تصدى طيلة المباراة لعدد من الكرات الخطيرة، ولولاه لاحتفل الألمان في أول ربع ساعة من المباراة بتسجيل أكثر من هدف، حيث تصدى لـ 5 كرات خطيرة في أول ربع ساعة!.

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حارس أسبق لريال مدريد، يدرك جيدًا صعوبة ما قدمه كورتوا، إلى الدرجة التي يصنفه فيها بأنه "أفضل حارس مرمى رأته عيني على الإطلاق".

إنه سانتياجو كانيزاريس، الذي قال في تصريحات لشبكة "Movistar Plus": "كورتوا هو مارادونا أو ميسي أو كريستيانو (رونالدو) حراسة المرمى. إنه أفضل حارس مرمى رأته عيني على الإطلاق وبلا شك".

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وفاز ريال مدريد على شتوتجارت 3-1 في افتتاحية مباريات الفريق الملكي بدوري أبطال أوروبا 2024-2025 في خضم حملة رجال كارلو أنشيلوتي في الحفاظ على لقبهم.