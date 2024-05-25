حارس دورتموند يتحدى ريال مدريد: نستطيع الفوز على أي فريق بالعالم!

هل هي ثقة أم غرور؟

تحدث السويسري جريجور كوبيل حارس بوروسيا دورتموند عن وجهة نظره المتعلقة بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد والمقرر لها 1 يونيو المقبل.

وقال كوبيل في تصريحات لصحيفة "WAZ" الألمانية: "مما يسعدني أننا المرشحون الأقل للفوز بتلك المباراة".

وأردف: "قد يبدو منطقيًا كوننا الطرف الأقل ترشيحًا، لكنني واثق من أننا إذا قدمنا أفضل ما لدينا.. نستطيع الفوز على أي فريق بالعالم!".

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وحمى كوبيل البالغ من العمر 26 عامًا عرين بوروسيا دورتموند خلال 41 مباراة هذا الموسم وساهمت تصدياته في تحقيق التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما أنه مثل منتخبات سويسرا في كل الفئات السنية، ومنذ 2021 لعب مع المنتخب الأول 5 مباريات وبات لاعبًا دوليًا بصفة رسمية.