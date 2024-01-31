"حارس خرابيط" .. رد صاعق على وليد الفراج بعد نصيحته للإعلام بشأن المنتخب السعودي

الإعلامي السعودي المخضرم لم يفلت من مواقفه القديمة

Tod

تقدم الإعلامي وليد الفراج بنصيحة لزملائه في الإعلام السعودي بشأن المنتخب السعودي عقب الخروج المؤلم من كأس آسيا 2023 إثر الخسارة أمام كوريا الجنوبية في دور الـ16 بركلات الجزاء الترجيحية.

منتخبك المفضل في صراع البحث عن اللقب الآسيوي .. اشترك في منصة TOD من هنا وتابع المنافسات

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأخضر كان متقدمًا بهدف نظيف حتى الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، حين سجل الكوريون هدف التعادل ليمتد اللقاء إلى أشواط إضافية ثم ركلات الترجيح، والتي لم تبتسم للسعوديين.

وبدأت الانتقادات تُوجه لبعض اللاعبين في المنتخب، ولذا طلب الفراج من الإعلاميين عدم الانسياق خلف ميولهم وخلع قمصان الأندية عند الحديث عن الأخضر، إذ كتب عبر منصة إكس "أي فرز للاعبين وتوجيه الانتقادات بربطها باللاعبين الذين لا ينتمون لناديك لن يعكس إلا وعيًا متدنيًا وتفكيرًا هابطًا، حاول أن تتخلص من قميص النادي وانظر للاعبين كسعوديين فقط".

المغردون عبر إكس لم يُمرروا تغريدة الفراج دون رد، إذ وصفه بعضهم بأنه أكثر المتعصبين في الإعلام السعودي، فيما ذكره العديد منهم بتغريدة سابقة له كتب فيها "حارس خرابيط" تعليقًا على أداء حارس مرمى الأخضر عام 2017، وأشارت مجموعة ثالثة إلى أنه شخص متناقض يحتفي بلاعبي الهلال عند الفوز ويُحمل الجميع المسؤولية عند الخسارة.

يُشار إلى أن الفراج أحد أكثر الإعلاميين السعوديين إثارة للجدل، إذ يُتهم من النصراويين تحديدًا بمجاملة الهلال والاتحاد والوقوف ضد ناديهم.

Tod