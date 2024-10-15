الحارس جوركا جيرات: لويس سواريز دمّر مفصل يدي.. وأجبرني على الاعتزال المبكر!

بعد 50 ثانية فقط..

تحدث جوركا جيرات، حارس رايو ماخاداوندا، عن اعتزاله كرة القدم بعدما تعرض لإصابة صعبة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في يناير 2022، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وكان أتلتيكو مدريد قد حقق الفوز على ماخاداوندا بخماسية نظيفة، في مباراة شهدت إصابة الحارس جيرات بعد 50 ثانية فقط من بدايتها، ليغادر الملعب في الدقيقة الثالثة، وتبدأ حفلة على ملعب ميتروبوليتانو.

وقال جيرات، في تصريح لبرنامج "إل شرينجيتو": "داس لويس سواريز (مهاجم إنتر ميامي الحالي) على قدمي عن طريق الخطأ، حيث انفجر مفصلي إلى قطع صغيرة (مثل الجوز)".

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وأضاف صاحب الـ29 عامًا: "كان سواريز يحاول تسجيل هدف، لكن للأسف داس على مفصل يدي (ودمره)، ما أجبرني على الاعتزال".

وأوضح مدرب حراس المرمى الحالي في لاس روساس: "لم أشعر بالألم في البداية، وأول ما فعلته هو النظر إلى الكرة لمعرفة ما إذا كانت قد خرجت، بعد ذلك بدأت يدي تتيبس، وعندما نزعت القفاز كانت تتحرك بشكل غريب جدًا، وكأنها تقفز".