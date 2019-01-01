حارس برشلونة غاضب من الإدارة بسبب طلباتهم المادية

اللاعب الهولندي جاسبر سيليسن حارس مرمى فريق برشلونة يعرب عن غضبه الكبير من إدارة النادي بسبب مبالغتهم في طلباتهم المادية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الهولندي جاسبر سيليسن حارس مرمى فريق برشلونة عن انزعاجه الكبير من طلبات إدارة النادي المادية من أجل رحيله.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيليسن وأكد خلالها أنه يسعى لحسم مستقبله خلال الصيف، لكن طلبات نادي برشلونة تعد تعجيزية.

وقال سيليسن: "واقع أن برشلونة يطلب 60 مليون يورو من أجل الرحيل لا يساعد على أي شيء في تلك المرحلة الهامة بالنسبة لي".

وأضاف: "لا يزال يجب أن أنتظر لأرى ما الذي سيحدث في الفترة المقبلة، لكن كل القرارات سيتم اتخاذها بعد فترة الإجازة".

وييحث سيليسن في الفترة الماضية عن عرض للرحيل عن برشلونة من أجل إيجاد دقائق لعب حيث يعاني في ظل وجود الألماني تير شتيجن.

جدير بالذكر أن عقد سيليسن ع برشلونة لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل، مما يعني قدرته على الرحيل مجانًا في العام المقبل.