حارس بايرن نفذ وعده.. 700 كيلو شوكولاتة من سومر إلى دي ليخت!

يبدو أن الحارس السويسري يان سومر لا ينفذ وعوده فقط بإبقاء شباك فريقه بايرن ميونخ نظيفة، بل إن الوعود الصادقة تمتد إلى أكثر من ذلك.
فقد أفاد موقع "رومبيبالوني" الإيطالي بأن سومر أثنى على المباراة الرائعة التي قدمها المدافع ماتايس دي ليخت أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز البافاريين 2-0.
دي ليخت منع كرة محققة من الدخول إلى مرمى سومر، وأبقى حظوظ فريقه في المباراة في وقت كان البايرن لم يتقدم بأي هدف في المباراة.
سومر وعد دي ليخت بإيصال شاحنة كاملة من الشوكولاتة السويسرية من أجل المدافع الهولندي.
ما وعد به سومر بات أمرًا واقعًا، حيث وصلت 700 كيلو إلى مقر تدريبات بايرن ميونخ، كلها من أجل دي ليخت.
اختيارات المحررين
- بعد أزمة رومارينيو .. لاعبون طالتهم اتهامات المنشطات زورًا
- بيلباو وبرشلونة | ظلم بيِّن .. ماذا لو لم تكن تقنية الفيديو حاضرة؟ وتشافي بقناع فالفيردي!
- تأثير رونالدو! النصر يكتسح ريال مدريد وعمالقة أوروبا على منصات التواصل الاجتماعي
- آخرهم هاتريك في أربع دقائق .. ماني ونجم مصري وأسرع الثلاثيات
- رحلة البحث عن خليفة كريم بنزيما.. حلول كثيرة أبرزها تحت قدمي ريال مدريد