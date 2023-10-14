حارس إسبانيا يسخر من تيباس: المرة القادمة ضعوا الكاميرات في الحمامات!

حارس إسبانيا يهاجم رابطة الدوري الإسباني...

سخر أوناي سيمون، حارس مرمى منتخب إسبانيا، ونادي أتلتيك بيلباو، من قرار رابطة الدوري الإسباني، بوضع كاميرات داخل غرف خلع الملابس وفي الممرات.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد منحت جماهير المسابقة فرصة الاستمتاع بالوصول إلى مشاهد ومناطق لم يُسمح فيها من قبل بدخول الكاميرات خاصة في غرفة الملابس وأثناء منح المدربين التعليمات للاعبين، وهو ما أغضب الكثير بسبب اعتبار انتهاكًا للخصوصية.

وتحدث الحارس الإسباني، عن الأمر في المؤتمر الصحفي لمباراة إسبانيا والنرويج وقال: "لا أريد التحدث في هذا الأمر، فلا أهمية له".

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وتابع: "يجب أن يضعوا بعض الحدود، في المرة القادمة سيضعون لنا الكاميرات في الحمامات، أنا وزملائي لا نهتم بتلك الفكرة، ولكني أتفهم أن هناك أشخاصًا يحبونها".

ويستعد أوناي سيمون، مع منتخب إسبانيا، لمواجهة النرويج، مساء يوم الأحد في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، وفي حال فوز اللاروخا يضمن الوصول إلى البطولة.