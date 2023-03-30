حارس النصر السابق يتجه لبيع القهوة والورود لتأمين مستقبله

مشروع خاص لحارس مرمى النصر السابق

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يبحث العديد من لاعبي كرة القدم، عن تأمين مستقبلهم بعيدًا عن الملاعب، وذلك باستثمار أموالهم في مشاريع خاصة، وهذا ما اتجه له أحد لاعبي نادي النصر السابقين.

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وقال عبد الله العويشير حارس مرمى نادي الاتفاق خلال تصريحات عبر برنامج "في المرمى" في قناة العربية: "أستغل حياتي العادية خارج الملعب في التجارة، من أجل تأمين مستقبلي".

وأضاف: "بدأت في التجارة منذ حوالي 10 سنوات، ونحن نختلف عن أي محل يقدم القهوة، لأننا نقوم بدمج الورد مع القهوة".

وأوضح: "قد تقوم بإرسال كوبًا من القهوة رفقة الورود في عملها، أو تعبر عن حبك للمقربين منك بإرسال القهوة مع الورود، وأول وردة أهديتها للوالدة، وأول كوب قهوة كان للوالد".

ولعب العويشير في صفوف نادي النصر خلال الفترة من 2018 حتى 2020، وذلك قبل أن ينتقل إلى الوحدة ثم الاتفاق فريقه الحالي.

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