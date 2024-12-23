"كنت أفكر في هذا الأمر" .. حارس البحرين يكشف حقيقة ارتباكه من سالم الدوسري بسبب ركلة جزاء السعودية

بعد فوز البحرين على السعودية في خليجي زين 26..

كشف إبراهيم لطف الله، حارس مرمى البحرين، عن رد فعله إزاء واقعة سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، بعد احتساب ركلة جزاء للأخضر، خلال مباراة المنتخبين في الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج.

واستهل منتخب السعودية مشواره في "خليجي زين 26"، بالخسارة أمام البحرين بنتيجة (2-3)، على ملعب جابر الأحمد الدولي، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، فيما جاء هدف الأخضر الثاني عن طريق ركلة جزاء سددها صالح الشهري في الشباك في الدقيقة 86.

وأثار سالم الدوسري جدلًا في تلك اللقطة، بعد قرار الحكم الكويتي أحمد العلي، باحتساب الجزائية للمنتخب السعودي، حيث أسرع الدوسري بالتقاط الكرة من أجل تنفيذ الركلة، ثم تريث قليلًا قبل أن يتركها لصالح الشهري.

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وقال لطف الله، عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، إن لقطة سالم الدوسري لم تربك حساباته، مضيفًا "لم يتغير الوضع، وليس في بالي أحد يسدد ركلة الجزاء، أنا تفكيري فقط كيف أتصدى للركلة، وهم تفكيرهم كيف يسجلونها، وكل مباراة لها ظروفها".

وواجه سالم الدوسري، انتقادات واسعة خلال الفترة الماضية، بسبب ظاهرة إصراره على تنفيذ ركلات الجزاء مع المنتخب السعودي، والتي تسببت في إهداره لأكثر من جزائية، كان آخرها أمام إندونيسيا والبحرين، في تصفيات كأس العالم 2026.