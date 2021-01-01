حارس إلتشي: فوجئت بطلب ميسي ولكن هل تعرفون فيما كنت أفكر؟

لقطة انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي

اعترف إدجار باديا حارس إلتشي، أنه تفاجأ من قيام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بطلب قميصه، بعد مباراة الفريقين بالدوري الإسباني.

ميسي اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية، بعد اللقطة المنتشرة بطلبه قميص باديا عقب انتصار فريقه بثلاثية نظيفة.

باديا ظهر في حالة من الدهشة بطلب صاحب الـ33 سنة، حيث استجاب لطلبه بشكل سريع وفي حالة واضحة من التوتر.

وقال حارس إلتشي على حسابه بموقع "تويتر" :"نعم لقد فوجئت لكن هل تعرفون ما كنت أفكر فيه رغم النتيجة؟ إنقاذ هذا الفريق واللعب من أجل المجموعة".

وأضاف:"سنواصل السير بخطى ثابتة من أجل التقدم والتطور ومنافسة أي خصم، سنحاول الفوز بكل شيء أمامنا".

وكان حارس إلتشي الذي يعتبر من أعمدة الفريق هذا الموسم، قدم مباراة مميزة أمام برشلونة وقام بالعديد من التصديات الحاسمة.

Sí, me sorprendió. Pero, ¿sabéis en qué estaba pensando a pesar del resultado? En que este equipo se va a salvar. Como EQUIPO, como GRUPO 🙌

Seguiremos dando pasos adelante y mejorando y compitiendo contra cualquier rival. ¡Gran primera parte ayer! Vamos con todo 💪 #MuchoElche pic.twitter.com/WxDe10gW16 — Edgar Badia (@edgarbadia) February 25, 2021

وأما بالنسبة لميسي فقد قدم واحدة من أفضل مبارياته، حيث سجل الهدفين الأول والثاني، بينما جاء الثالث عن طريق جوردي ألبا.

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يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث بجدول الليجا بـ50 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي يمتلك مباراة إضافية.