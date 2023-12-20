إصابات و3 وفيات .. فريق جزائري يتعرض لحادث مروع

حادث مروع لفريق جزائري

توفى 3 أفراد في فريق مولودية البيّض الجزائري مساء الأربعاء، بعد حادث مؤلم خلال توجههم نحو مدينة تيزي وزو، قبل مواجهة شبيبة القبائل ضمن منافسات الدوري الجزائري.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "الشروق" فإن وفد نادي مولودية البيّض، تعرض لحادث مروري مروع ببلدية السوقر ولاية تيارت، خلال توجه حافلة الفريق لمواجهة شبيبة القبائل.

وأضافت الصحيفة أنه بعد انقلاب الحافلة، سُجلت 3 وفيات وهو المدرب المساعد خالد مفتاح، وحارس المرمى زكريا بوزياني، وسائق الحافلة عز الدين بن غشور.

وتعرض بعض اللاعبين إلى جروح متفاوتة الخطورة بعد انقلاب حافلة الفريق التي كانت في طريقها إلى تيزي وزو.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر "فيس بوك" منشورًا، يُعزي فيه إلى نادي مولودية البيّض وعائلات الضحايا.