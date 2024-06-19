حادث مؤسف يهز الكرة المصرية.. مشجعتا الأهلي الراحلتان تسيلان الحبر والدموع!

الأهلي فاز على الاتحاد في الدوري المصري.. لكن هذا لم يكن أهم شيء!

حادث مؤسف شهدته كرة القدم المصرية، وبالتحديد من جانب جماهير النادي الأهلي، حيث توفيت مشجعتان للمارد الأحمر عقب مباراة فريقهما ضد الاتحاد السكندري بالدوري المصري.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي 1-0 بهدف سجله محمود عبد المنعم كهربا، لكن أكثر ما أسال الحبر عقب المباراة لم يكن نتيجتها بل كان ما تعرضت له المشجعتان.

وتعرضت كل من "نورهان ناصر" و"نرجس صلاح" مشجعتا النادي الأهلي لحادث مروري صعب، أدى إلى دهسهما بسيارة أثناء خروجهما من الملعب بمحيط برج العرب.

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ورغم سرعة نقلهما إلى مستشفى العامرية، إلا أن ساعات قليلة فصلت المشجعتين عن المنية، التي حدثت قرب منتصف الليل بعد فشل إنقاذهما.

ونعى النادي الأهلي المشجعتين في بيان له، متمنيًا أن "يتغمدهما الله بواسع رحمته، ويدخلهما فسيح جناته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان".