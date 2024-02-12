حادث مروري لنجوم ريال مدريد في ألمانيا .. والسبب مشجع شارد!

حافلة النادي الملكي تعرضت لبعض الضرر!

كشفت تقارير صحفية عن حادث مروري وقع لريال مدريد في ألمانيا عقب هبوط طائرة الفريق على بعد 160 كيلو مترًا من محل إقامته.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" اضطر نجوم الملكي إلى استقلال الحافلة لمسافة تصل إلى 160 كيلو مترًا وفي نهاية الرحلة كان هناك مفاجأة غير سارة.

حيث قام أحد المشجعين للنادي الملكي والذي كان يصادف تواجده على نفس الطريق بتصوير الحافلة بينما كان يسوق سيارته، وتمادى في التركيز في التصوير مما أدلى إلى الحادث، حيث فقد السيطرة على مركبته بحسب ما ذكر أحد المصادر في نادي ريال مدريد لصالح صحيفة "ماركا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لحسن الحظ لم يتعرض المشجع أو أي شخص في حافلة ريال مدريد لأي أذى، حيث كانت الأضرار بسيطة للغاية في كلا المركبتين.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد سيلعب أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء بذهاب دور الـ 16 من البطولة.