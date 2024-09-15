كشف نتائج التحقيقات الأولية .. بيان رسمي من شرطة دبي والقنصلية السعودية بشأن حادث فهد المولد

النجم السعودي لا يزال راقدًا في العناية المركزة..

أصدرت شرطة دبي بيانًا رسميًا، أوليًا بشأن حادثة اللاعب السعودي فهد المولد، الذي يرقد في العناية المركزة حاليًا بالإمارات، بعد حادث مروع.

في 12 من سبتمبر الجاري، أُعلن عن تعرض لاعب نادي الشباب السعودي لحادث عرضي في دبي، قبل أن يُكشف عن معاناته من نزيف داخلي في المخ وعدة كسور في الجمجمة والجسم، إثر سقوطه من شرفة منزله.

وأوضحت شرطة دبي أنه وفقًا للتحقيقات الأولية فإن الحادث وقع أثناء وجوده في شرفة منزله، دون إيضاح مزيد من التفاصيل وما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم لا.

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وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها، في إطار الالتزام بالشفافية.

وفي الإطار نفسه، أصدرت القنصلية السعودية في دبي هي الأخرى بيانًا، أوضحت خلاله أنه تم إخطارها أن الحادث وقع ظهر الـ12 من سبتمبر الجاري، وتحركت خلاله على الفور بالتنسيق مع حكومة دبي وشرطتها والفريق الطبي في المستشفى الذي يرقد به الفتى الأسمر.

وشددت القنصلية على متابعة التحقيقات مع القيادة العامة لشرطة دبي، مشيرة إلى أن المولد يرقد حاليًا في العناية المركزة وتتواصل الجهود الطبية، لتقديم الرعاية الطبية له.

يذكر أن المولد كان قد ذهب لرحلة قصيرة في دبي عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب السعودي أمام إندونيسيا والصين، ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.