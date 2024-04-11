حادث سيارة يصدم هاري كين .. نقل أسرة نجم بايرن ميونخ إلى المستشفى

الحادث فجع هاري كين بينما كان في إنجلترا..

تعرضت أسرة الإنجليزي هاري كين؛ نجم بايرن ميونخ الألماني، حادث سيارة، أسفر عن إصابة أبنائه الثلاثة؛ لويس، فيفيان وإيفي.

صحيفة "بيلد" الألمانية أوضحت أن الحادث وقع إبان وجود كين في إنجلترا لخوض مواجهة آرسنال، ليضطر للعودة لميونخ سريعًا بعد انتهاء المباراة، التي أقيمت في التاسع من أبريل الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأطفال الثلاثة كانوا مع مربيتهم في سيارة سوداء بينما اصطدمت بهم سيارتان آخرتان، ما تطلب نقل جميع ركاب الثلاث سيارات للمستشفى على الفور.

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واضطرت قوات الشرطة إلى إغلاق الطريق لمدة ساعتين، قبل أن تنجح القوات في انتشال آثار الحادث من الطريق وتعود الحركة لطبيعتها.

أما عن حالة أبناء كين أوضحت "بيلد" أن ثلاثتهم أصيب بجروح طفيفة، دون أي جديد عن حالتهم حتى الآن.

يذكر أن كين كان قد قاد البافاري للتعادل أمام آرسنال بثنائية لكل منهما، أحرز منها هدفًا من ضربة جزاء، على استاد الإمارات، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.