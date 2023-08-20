حادث مع سيارة شرطة .. لحظات رعب يوفنتوس قبل التفوق على أودينيزي!

نجوم نادي يوفنتوس عانوا قبل مواجهة أودينيزي!

شهدت الساعات التي سبقت مواجهة يوفنتوس أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي لحظات رعب لنجوم النادي الذي كان يتوجه لخوض مباراة الجولة الأولى خارج أرضه.

حيث تعرضت الحافلة التي كانوا يستقلونها لحادث سير مع سيارة شرطة، وبسبب ذلك الحادث لم تتمكن حافلتهم من الوصول إلى ملعب المباراة.

وبحسب ما نقلت تقارير الشرطة فلم تكن هناك إصابات في الحادث، لكن حافلة يوفنتوس تضررت بشكل كبير ولم يكن من الممكن أن يتم استخدامها للذهاب إلى ملعب أودينيزي.

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وبعد الحادث تم تقسيم نجوم يوفنتوس وجهازهم الفني والطبي على حافلتين غير تلك التي تعرضت للضرر، حتى يصلوا إلى ملعب المباراة في الوقت المناسب، ونجحوا في ذلك بالفعل ولم يكن هناك أي تأجيل لركلة البداية.

جدير بالذكر أن يوفنتوس تقدم بثلاثية نظيفة على أودينيزي في الشوط الأول من عمر المباراة التي منحت الفريق أول ثلاث نقاط في الموسم.