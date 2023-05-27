لست في حاجة إلى نجم عالمي أو رواتب بالمليارات .. أمور ساهمت في فوز الاتحاد بالدوري

نادي الاتحاد نجح في تكوين فريق مرعب بأقل الإمكانيات الممكنة

ليلة سعيدة عاشتها مدينة جدة؛ بعد عودة كبيرها نادي الاتحاد، للتتويج بلقب دوري المحترفين السعودي، لأول مرة منذ عام 2009.

تتويج الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023؛ جاء بعد الفوز الكبير على الفيحاء (3-0)، ضمن منافسات الجولة 29 "قبل الأخيرة".

الاتحاد في رحلته للتتويج بلقب الدوري، لم يكن في حاجة إلى الملايين من الريالات أو دعم خاص مثل بعض الأندية الأخرى؛ وعلى رأسها النصر، الذي تعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023".

اعتمد العميد الاتحادي، على مجموعة من الأمور البسيطة، سواء الإدارية أو الفنية، والتي ساهمت في حصوله على النجمة التاسعة في بطولة الدوري

عبقرية وصرامة نونو سانتو

لفترة طويلة وإدارة نادي الاتحاد، تبحث عن مدرب تجد ضالتها فيه؛ وهو ما حدث مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، الذي تمكن بعبقريته، في إيجاد حل لجميع مشاكل الفريق الأول، من إصابات وإيقافات، وحتى انخفاض مستوى بعض اللاعبين.

أيضًا.. لم يمنح سانتو، الفرصة لأي لاعب مهما كان، في التمرد أو فرض كلمته داخل الفريق؛ مثلما حدث عندما عاقب الثنائي حمدان الشمراني وعبدالرحمن العبود؛ بعد تصرفاتهما المثيرة للجدل.

روح العائلة الواحدة في الإدارة

مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، لم يعرف كلمة "الأنا"؛ حيث كان جميع الأعضاء يشيدون ببعضهم البعض، بل وينسب كلًا منهم النجاح إلى الشخص الآخر.

عملت الإدارة الاتحادية كذلك في صمت؛ من أجل إغلاق العديد من القضايا الخارجية أو الداخلية، وتوفير رواتب الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين.

جماهير تحرك الحجر في الاتحاد

تصدر نادي الاتحاد، خلال الموسم الرياضي الحالي، الحضور الجماهيري في الملاعب السعودية؛ حيث يُمكن اعتبار عشاق العميد الذين ساندوا الفريق في المباريات الداخلية أو الخارجية، بمثابة اللاعب رقم 1.

ثلاثي هجومي من الطراز الفريد

شكل نادي الاتحاد ولأول مرة منذ سنواتٍ طويلة، ثلاثي مرعب في خط المقدمة؛ بقيادة الثنائي البرازيلي إيجور كورنادو ورومارينيو، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله.

حمد الله ورومارينيو سجلا 32 هدفًا معًا، بينما يحتل كورنادو، المركز الثاني كأفضل صانع ألعاب في الدوري، برصيد 13 أسيست.