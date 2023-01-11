حاجة لواسطة أم انتهت الصلاحية؟ .. عبد الله عطيف وسيناريو التجديد المكرر

93 دقيقة موزعة على أربع مباريات هي مجموع ما شارك به صاحب الـ30 عامًا مع الزعيم في الموسم الجاري!

Shahid

في وقت يحلق به مسؤولو نادي الهلال على ناديهم ليمر الموسم الصعب الحالي بأقل الخسائر، بل وليخرج مرفوعًا على منصات التتويج كما هي العادة، تأبى ملفات تجديد عقود اللاعبين أن تترك إدارة فهد بن نافل في هذا الوقت العصيب.

عامةً هو صداع مستمر في العامين الأخيرين، سواء بقاء لاعب أو رحيله، لا يختلف الأمر كثيرًا فالصداع هنا وهناك..

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محمد كنو؛ لاعب الوسط الذي كاف الهلال ثمنًا باهظًا ماليًا وإداريًا وانضباطيًا، كي يجدد عقده، رغم أنه اختار الرحيل للنصر في البداية ثم وافق في الأخير على التجديد للزعيم بعدما تورط في قضية التوقيع ناديين في آن واحد، ومن بعده جاء المدافع علي البليهي، الذي استمرت المفاوضات معه طويلًا، مطالبًا بمساواة بلاعبي الصف الأول في الفريق من ناحية الرواتب، حتى استجابت الإدارة له وجدد بالفعل.

ربما هذا الثنائي هو الأبرز في العامين الأخيرين، لكن حاليًا انضم لهما لاعب الوسط وأحد قادة الفريق عبد الله عطيف..

من ينقذ المفاوضات هذه المرة؟!

لا نعلم تحديدًا مدى رغبة إدارة الزعيم في تجديد عقد اللاعب، لكن ما أُعلن هو أن اللاعب أجل الحديث عن هذا الملف، لحين الانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية المغرب 2022، رغم دخوله الفترة الحرة في يناير الجاري ثم سيفاضل بين العروض التي وصلته وعرض ناديه، لاختيار أفضل، إذًا لم يعد للزعيم الأولية كما كان في السابق!

لكن حقيقةً هذا ليس بجديد على مفاوضات عطيف مع الهلال، أو ربما يثأر اللاعب مما حدث معه في عام 2018، وقتما توسط له تركي آل الشيخ؛ وزير الرياضة آنذاك، بهدف إنهاء ملف تجديده قبل انطلاق كأس العالم روسيا 2018، وفقًا لما أعلنه رجاء الله السلمي؛ وكيل وزارة الرياضة وقتها، الذي أكد أن اللاعب اشتكى للوزير عدم اهتمام الإدارة به وبملف التجديد له.

لكن حاليًا لا وجود لتركي آل الشيخ في منصبه، والوزير الحالي عبد العزيز بن تركي الفيصل لا يتدخل في ملفات تجديد عقود اللاعبين، فلن يجد كلاهما من يتوسط في المفاوضات هذه المرة!

انتهت الصلاحية؟

93 دقيقة موزعة على أربع مباريات هي مجموع ما شارك به صاحب الـ30 عامًا مع الزعيم في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، رغم ما يعانيه الفريق من تراجع أغلب عناصره وإصابات.

هذا التهميش ربما بدأ لعطيف منذ موسم 2018-2019، إذ ظل يشارك على فترات ما بين غيابات لإصابات وغيابات لأسباب فنية، وإن كان أغلبها إصابات..

2018-19 خاض 17 مباراة بواقع 916 دقيقة، وفي الموسم التالي، شارك في ثماني لقاءات فقط بواقع 326، وظهر في موسم 2020-21 في 17 مباراة (678 دقيقة)، وأخيرًا الموسم الماضي، شارك في ستة لقاءات فقط بواقع 291 دقيقة.

ما هو مؤكد حاليًا أن الهلال لن يفرط في عطيف في الشتاء الجاري مضطرًا، في ظل حرمانه من التعاقدات، وفي المقابل، لن يقدر اللاعب على فسخ عقده إذا أراد الرحيل.

لكن الأقرب للواقعية في نهاية الموسم هو أنه حان موعد رحيله عن القلعة الزرقاء، فمن ناحيته فرصة المشاركة لم تعد سانحة بشكل كبير في ظل تأجل جوستافو كويلار ومن خلفه اللاعب الشاب مصعب الجوير، ومن ناحية ناديه، فرغبة الاستغناء عنه كانت حاضرة بالفعل منذ 2018 لولا تركي آل الشيخ.

Shahid