جيو رينا: نجل أسطورة أمريكا، ونجم دورتموند القادم

انتقل اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا إلى دورتموند في بداية عام 2019 حيث يتطلع للسير على مواطنه كريستيان بوليسيتش

عندما يتعلق الأمر بكرة القدم الأمريكية، فإن كريستيان بوليسيتش خرج عن المألوف، بعد تألقه رفقة بوروسيا دورتموند قبل الانتقال لتشيلسي، إذ لم ينجح أي لاعب أمريكي في هذا السن المبكر (20 عامًا) في التألق بهذا الشكل مع أحد الأندية الكبيرة وفي مثل هذه المستويات.

لكن قبل بوليسيتش، كان هناك جيل موهوب من اللاعبين الأمريكيين استطاعوا أن يستفيدوا من الاهتمام بكرة القدم في أمريكا عقب نهائيات كأس العالم 1994 والتي استضافتها البلاد، وتعززت سمعة الكرة الأمريكية أكثر وأكثر بإنجاز الوصول لربع نهائي كأس العالم 2002.

قائد فريق أمريكا الذي حقق الإنجاز في كوريا واليابان 2002، هو كلاوديو رينا، والذي يعد أحد رواد كرة القدم الأمريكية وأحد أفضل من أنجبتهم بلاد العم سام في الساحرة المستديرة وله مسيرة طويلة وعريضة وناجحة في أوروبا (أول أمريكي يتولى قيادة نادي أوروبي).

كلاوديو هو والد النجم الأمريكي الموهوب حاليًا جيوفاني رينا أو كما يُلقب بـ"جيو"، والذي يسير على نفس طريق بوليسيتش، حيث يتوقع أن يكون النجم الجديد في بوروسيا دورتموند والبوندسليجا.

جيوفاني رينا يبلغ من العمر 16 عامًا فقط، لكن لاعب خط الوسط الشاب خطف الأنظار منذ سنوات، وتُعقد عليه الآمال ليصبح نجمًا حقيقيًا في عالم كرة القدم.

بصفته رياضيًا موهوبًا جدًا في سن مبكرة، انضم جيو إلى أكاديمية شباب نيويورك سيتي، وسرعان ما برزت موهبته.

في أبريل 2017، وهو في الرابعة عشرة من عمره فقط، ساعد فريقه على الفوز بكأس جيل أديداس - منافسة لأقل من 17 عامًا - وفاز بجائزة لاعب أفضل لاعب في في البطولة. ثم لعب دور البطولة في بطولة الولايات المتحدة للناشئين تحت 15 عامًا في بطولة تورنيو ديلي نازوني المرموقة للشباب، حيث سجل أربعة أهداف وصنع مثلها - بما في ذلك هدف الفوز في المباراة النهائية ضد إنجلترا.

لطالما تميز اللاعب حتى وهو يلعب مع لاعبين أكبر سنًا، وبفضل تلك الموهبة نجح دورتموند في خطفه حيث يتطلع اللاعب لبدء مسيرته في أوروبا.

وقال رافائيل ويكي مدرب سويسرا السابق والحالي للولايات المتحدة تحت سن 17 عاما لموقع جول "لديه مهارات عديدة، عندما تتحدث عن الجانب الهجومي من قدراته فهو قادر على تغيير المباراة برمتها".

وأضاف "أول شيء لاحظته هو أن أسلوبه رائع ، وهو دائمًا القاعدة التي تجعل كل شيء يبدو سهلاً. إنه أنيق للغاية".

اتخذ رينا قرارًا بالتوجه إلى ألمانيا في سن 16 عامًا، مستفيدًا من جواز سفر برتغالي مؤمن عبر عائلة والدته. لكن مواهبه دفعت باتريك فييرا - الذي يشغل الآن منصب المدير الفني لنادي نيس الفرنسي - إلى مقارنة رينا بأحد زملائه السابقين في المنتخب الفرنسي.

وقال فييرا، وفقًا لموقع إس بي أي سوكر "الشيء الذي يُعجبني فيه أنه يلعب بشكل مباشر على المرمى ويهتم بالتسجيل، إنه يذكرني بدافيد تريزيجيه".

لكن في الوقت نفسه فويكي لا يعرف في أي مركز بمقدور جيو أن يتطور فيه، فاللاعب يجيد اللعب كمهاجم، وفي بعض البطولات التي خاضها وهو يافع لعب كجناح مقلوب يمتاز بالاختراقات بعمق الميدان كما لعب مع منتخب أمريكا للشباب في بطولة الكونكاكاف تحت 15 عامًا في عام 2017.

لن يقصتر الأمر على هذين المركزين، فاللاعب يكن أن يكون مهاجمًا ثانيًا أو لاعب رقم 10 أو حتى رقم 8 في طريقة 4-3-3. وبهذه الطريقة يُمكن أن يكون مثل والده.

عانت عائلة رينا من مأساة في يوليو 2012، عندما توفي جاك الشقيق الأكبر لجيو بسبب سرطان الدماغ وهو في الثالثة عشرة من عمره.

ويُنظر لرينا الآن باعتباره أمل كرة القدم في أمريكا، واللاعب الذي يقود الجيل الجديد من المواهب الأمريكية،

وقال هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند "لدينا الكثير من اللاعبين المعروفين في الولايات المتحدة، كان لدينا كريستيان، واليوم لدينا جيوفاني رينا. إنه موهبة كبيرة. أعتقد أنه سيفعل الكثير لكرة القدم الأمريكية في السنوات الخمس أو العشر القادمة".

وتابع "يمتلك الكثير من الخصائص التي كان يمتلكها بوليسيتش، لديه الوقت للتطور، ليس من السهل النظر إلى المستقبل ورؤية كيف سيتطور اللاعب في السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة. لكن لديه كل ما يجب أن يملكه".

لقد تحسس جيو خطوات الفريق الأول لدورتموند هذا الصيف حيث شارك معه في أربع مباريات ودية قبل الموسم، بما في ذلك بداية ضد ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا.

ويمكن أن يجد رينا نفسه في مواجهة فريقي ليونيل ميسي وروميلو لوكاكو في الأشهر المقبلة، بعد أن تم اختياره في تشكيلة بوروسيا دورتموند لدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، وذلك رغم حداثة عهده وصغر سنه، أي ما يؤكد على قيمة اللاعب الكبيرة.