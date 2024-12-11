جيوكيريس "مرعب أوروبا الجديد" يقترب من برشلونة.. و70 مليون يورو تثير الشكوك

ما خطط البارسا؟

يتواصل الجدل بشأن مصير فيكتور جيوكيريس، هداف سبورتنج لشبونة، الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى.

وسجل المهاجم السويدي 25 هدفًا في 23 مباراة هذا الموسم، ما لفت الأنظار تجاهه بشدة، كأحد أفضل المهاجمين في أوروبا حاليًا.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن تقارير صحفية برتغالية، إن "صاحب الـ26 عامًا يشعر بخيبة أمل من أداء سبورتنج في الشهر الماضي (مع رحيل المدرب روبن أموريم)، ويفكر في الانتقال إلى فريق آخر للارتقاء بمسيرته الكروية".

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ومنذ رحيل أموريم، لم يتمكن سبورتنج لشبونة من تحقيق أي فوز في المباريات الأربع التالية سواء في الدوري أو دوري الأبطال، ما يؤكد تراجع أداء الفريق بشكل ملحوظ.

وأضافت: "برشلونة هو أكثر الأندية اهتمامًا بضم جيوكيريس، خاصة مع تقدم روبرت ليفاندوفسكي في السن (36 عامًا)"، علمًا بأنه سجل 60 هدفًا حتى الآن في عام 2024، مع تبقي 4 مباريات.

وتبلغ القمية السوقية لجيوكيريس 70 مليون يورو، وهو ما يعد رقمًا صعبًا بالنسبة لبرشلونة، الذي يمر بضائقة مالية، لذا أكدت موندو ديبورتيفو أن "المهاجم السويدي ليس ضمن خطط النادي الكتالوني للموسم المقبل".