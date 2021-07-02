أسماء صادمة .. "جيوفينكو سيرحل، وجارديم لا يريد هذا الثلاثي الأجنبي في الهلال"

تصريحات مثيرة جدًا

أدلى الإعلامي عبد العزيز المريسل بتصريحات مثيرة جدًا حول رغبات ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال الخاصة بلاعبي الفريق، إذ كشف عن رفضه استمرار 3 من اللاعبين الأجانب منهم اسمين صادمين.

الهلال يمتلك 7 أجانب حاليًا هم بافيتمبي جوميس وأندريه كاريلو ولوسيانو فييتو وسيباستيان جيوفينكو وجوستافو كويلار وجانج هيون سو، بجانب الوافد الجديد موسى ماريجا.

من هم الثلاثي الذين يرفض جارديم استمرارهم مع الهلال؟

المريسل وخلال تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي كشف النقاب عن رغبة جارديم رحيل الثلاثي، جوميس وماريجا وفييتو، لعدم اقتناعه بمستواهم.

إذ قال "لدي معلومة خاصة، جارديم وهو مدرب كبير رغم أنه بقي دون عمل لمدة عام ونصف لا يريد ماريجا وجوميس وفييتو في الهلال الموسم القادم".

أضاف "وقد قيل له أن اللاعب الوحيد الذي يُمكن التخلي عنه هو جيوفينكو، ويتم حاليًا إقناعه بهذا الأمر".

المريسل: جيوفينكو لن يستمر مع الهلال

الصحفي النصراوي تحدث خلال تصريحاته عن مستقبل الجناح الإيطالي، مؤكدًا أنه لن يستمر مع الهلال حتى نهاية عقده في صيف 2022.

مضيفًا "أنا الوحيد الذي أؤكد أن جيوفينكو لن يستمر في عقده مع الهلال، والذي ينتهي في نهاية الموسم القادم".

اللاعب الملقب بالنملة الذرية ارتبط خلال الأسابيع الماضية بعدد من الأندية الإيطالية وأبرزها بارما ومونزا، لكنه أكد خلال تصريحاته عقب تتويج الهلال بالدوري السعودي استمراره مع الفريق حتى نهاية عقده على الأقل.

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