نادٍ جديد يُهدد بقاء جيوفينكو مع الهلال

مستقبل الإيطالي مازال بين الشد والجذب

مازال مستقبل سيباستيان جيوفينكو مع الهلال متأرجحًا بين البقاء والرحيل، إذ ربطته التقارير الصحفية بعدد من الأندية الإيطالية والأمريكية، وأبدى هو رغبته في البقاء مع فريقه السعودي.

جيوفينكو قال مؤخرًا أنه يود استكمال عقده مع الهلال، والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم، كما أبدى المسؤولون في النادي السعودي تمسكهم به، لكن الأخبار القادمة في إيطاليا قد تُهدد استمراره في السعودية.

من هو النادي الذي يُهدد بقاء جيوفينكو مع الهلال؟

موقع سيري بي نيوز الإيطالي كشف النقاب عن اهتمام نادي مونزا الناشط في السيري بي باللاعب صاحب الـ34 عامًا، مشيرًا إلى أن مالكه سيلفيو بيرلسكوني يود رؤية جيوفينكو بقميص الفريق الموسم القادم.

وأضاف أن النادي الإيطالي الذي كان قريبًا من الصعود إلى السيري آ هذا الصيف يرى في جيوفينكو البديل الأفضل للمهاجم ماريو بالوتيلي الذي قد لا يُجدد عقده مع الفريق.

كيف كان موسم جيوفينكو مع الهلال في 2020-2021؟

النجم الإيطالي لعب 21 مباراة في الدوري السعودي مع الهلال هذا الموسم، منهم 16 أساسيًا، سجل خلالهم هدف واحد وصنع 4، وقد صنع كذلك 46 فرصة لزملائه.

ولم يلعب جيوفينكو أي مباراة في دوري أبطال آسيا لعدم قيده في القائمة القارية للهلال، وقد غاب عن مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفتح للإصابة، فيما خاض مباراة السوبر السعودي التي خسرها فريقه أمام النصر.

بقاء جيوفينكو أم رحيله .. ما هو الأفضل للهلال؟

بقاء جيوفينكو يبقى أفضل للهلال من رحيله، خاصة أنه منسجم تمامًا مع الفريق والكرة السعودية والآسيوية، وقد أظهرت قدراته الكبيرة مرارًا وتكرارًا.

صاحب الـ34 عامًا أظهر خلال عديد المباريات الصعبة والحاسمة أنه أحد أهم مفاتيح الهلال الهجومية، بجانب قدرته على صناعة الفارق وخلخلة الدفاع المنافس وصناعة الفرص لزملائه بالتمريرات الذكية، كما أنه يُجيد كثيرًا التسديد من بعيد ولديه لمسة ممتازة أمام المرمى.

رحيل جيوفينكو لا يجب أن يحدث إلا لو عُوض بلاعب آخر يفوقه في القيمة الفنية والبدنية والجودة، ويجب على الهلال ألا يُكرر خطأ التخلي عن عمر خربين دون تعويضه بلاعب أجنبي آخر.

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