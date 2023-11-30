جيوب المشجعين تنزف .. جماهير إنتر ميامي ترضخ لجنون الأسعار من أجل ميسي!

جنون في أسعار تذاكر الدوري الأمريكي...

تسبب ليونيل ميسي، في حالة نشاط كبيرة في الدوري الأمريكي، أدت إلى زيادة نسبة المتابعين للبطولة، منذ وصول النجم الأرجنتيني في الصيف الماضي إلى إنتر ميامي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا أثليتك" فإن وجود ليونيل ميسي، في الدوري الأمريكي، تسبب في زيادة كبيرة في أسعار تذاكر المباريات، فقد كان أقل سعر تذكرة لأول مباريات البرغوث الأرجنتيني مع إنتر ميامي 1294 دولار.

وزادت أسعار التذاكر بشكل ملحوظ، بعدما أعلن إنتر ميامي عن أرخص سعر للتذكرة الموسمية وهو 884 دولار، وهي تقرب من ضعف ما كانت عليه في العام الماضي عندما كانت 485 دولار.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من شكوى الجماهير، من زيادة أسعار التذاكر إلا أنه وبعد أسبوعين من نهاية الموسم المنصرم في الدوري الأمريكي، بدأ مشجعو إنتر ميامي في شراء التذاكر الموسمية للموسم المقبل.

وتسعى جماهير إنتر ميامي، لمتابعة النجم الأرجنتيني من الملعب، خاصة بعدما قاد الفريق إلى تحقيق أول ألقابه في تاريخ النادي، بعد الفوز بكأس الدوريات الأمريكية.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن جدول مباريات الموسم القادم من الدوري الأمريكي في شهر ديسمبر، على أن تنطلق مباريات الدوري في الفترة من فبراير ومارس 2024.