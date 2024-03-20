فيديو | "عليكم النظر إلى فضيحتكم" .. فينالدوم يرد بقوة على الإساءة الهولندية إلى السعودية!

شاهد كيف رد فينالدوم

أفحم الهولندي جيني فينالدوم لاعب وسط نادي الاتفاق إحدى المراسلات الهولنديات، بسبب رغبتها في الحديث عن أمور ضد المملكة العربية السعودية، تخص حقوق الإنسان.

فينالدوم قال لـ "نوا" مراسلة برنامج "Vandaag Inside" المتحيز ضد السعودية، والمتواجدين في الاستوديو قائلًا: "لو تريدون التحدث عن حقوق الإنسان فيوجد في هولندا فضيحة الاحتيال في رعاية الأطفال".

وتابع النجم الهولندي: "أنا لم أسمع أي شخص في برنامجكم قد قال للناس إنه لا يجب أن يلعب اللاعبون في الدوري الهولندي بسبب هذه الفضيحة".

لاعب وسط الاتفاق اختتم حديثه قائلًا: "إذا بدأتم في النظر إلى الأمور بهذه الطريقة، فأنا سأفعل ذلك أيضًا في السعودية".

وانضم فينالدوم إلى صفوف نادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.