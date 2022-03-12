جيندوزي يُخالف بقية زملائه ويرفض رد الجميل لـ"باريس سان جيرمان"

تجنبًا لأي خلافات مع ناديه الحالي

فكرة مبتكرة قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم القيام بها قبل مواجهة بولندا في دور الـ16 لكأس العالم، بقيام نجوم الفريق برد الدين إلى أنديتهم الأصلية.

وظهر نجوم الفريق في الصورة التي نشرها الاتحاد، وهم يرتدون قمصان أنديتهم التي بدأوا من خلالها مسيرتهم الكروية، حيث كان جميعها من أندية الهواة خارج الدوريات الرسمية.

ولكن ما لفت الأنظار تجاه هذه الصورة، هو غياب ماتيو جيندوزي لاعب وسط مارسيليا، الذي رفض الظهور لأسباب تبدو منطقية إلى حد كبير.

ويأتي ذلك لأن جيندوزي بدأ مسيرته في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الغريم التقليدي لناديه الحالي مارسيليا، وظهوره في هذه الصورة كان سيغضب جماهير فريقه لأن العداوة بين الناديين تعتبر الأقوى على الإطلاق في فرنسا.

يذكر أن جيندوزي البالغ من العمر 23 سنة، بدأ مسيرته في شباب باريس قبل التدرج مع نادي لوريان، وانتقل إلى آرسنال في 2020، وخاض بعدها فترة إعارة بالدوري الألماني قبل الانضمام لمارسيليا في 2021 على سبيل الإعارة، وهي الصفقة التي تحولت في وقت لاحق إلى بيع نهائي.