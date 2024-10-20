"هل كان له دورًا في طرد ساليبا؟" .. كاراجر يُثير الجدل بشأن تصرف هاورد ويب بلقاء آرسنال وبورنموث

كاراجر يُثير الجدل ثم يحذف تغريدته!

أثار جيمي كاراجر نجم إنجلترا وليفربول السابق الجدل بشأن تصرف هاورد ويب رئيس لجنة التحكيم الإنجليزية، بعد طرد المدافع وليام ساليبا لاعب آرسنال، خلال مواجهة بورنموث.

وحصل ساليبا على الكارت الحمر بالدقيقة 30 من مواجهة آرسنال وبورنموث، بعدما قام بعرقلة إيفانيلسون مهاجم المنافس، وذلك بعد تمريرة خاطئة قام بها لياندرو تروسارد.

ونشر كاراجر عبر حسابه على منصة "إكس" تغريدة جاء فيها: "هل كل لهاورد ويب دورًا في قرار طرد ساليبا؟"، قبل أن يحذفها بعدها.

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جاء ذلك بعدما ظهر ويب وهو يستمع للمحادثة التي تُجرى بين الحكام على أرض الملعب مع حكام الفيديو المساعد VAR، لاتخاذ قرار طرد مدافع آرسنال.

وأشار موقع "goonertalk" إلى أن هاورد ويب كان يستمع فقط إلى المحادثة، ولا يستطيع التدخل في القرار، لأنه لا يملك سوى بسماع المحادثة التي تحدث بين الحكام، ليقوم نجم إنجلترا السابق بحذف تغريدته على الفور.