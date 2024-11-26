"ليفربول لن ينهار برحيلك" .. أسطورة الريدز يعبر عن خيبة أمله بسبب محمد صلاح "الأناني"

"طلبات النجم المصري بعيدة عن قدرات الإدارة"

فتح الإنجليزي جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، النار على النجم المصري محمد صلاح، لاعب الريدز الحالي، مؤكدًا أنه "أناني" ولا يفكر في مصلحة النادي وجماهيره.

صلاح الذي ينتهي عقده مع ليفربول في يونيو المقبل، خرج بعد الفوز على ساوثهامبتون (3-2)، ليؤكد أنه الآن "أقرب للخروج من النادي"، في ظل عدم تلقيه أي عرض من الإدارة حتى ديسمبر، ليضع مسؤولي الريدز في وجه المدفع.

وفي هذا السياق، تحدث كاراجر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، قائلًا: "أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب ما قاله صلاح في تلك المقابلة. بالطبع كانت هناك مناقشات بينه وبين الإدارة، لكن من الواضح أنه يقف بطلباته بعيدًا عن المعروض".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "من الواضح أن هناك فرقًا كبيرًا في التقييم، وكيف يقيم صلاح ووكيله أنفسهم، من حيث مدة العقد والمقابل، لذا فإن السبب وراء عدم تقديم ليفربول لعقد حتى الآن هو إدراكهم أن صلاح سيرفضه. لا يزالون في محادثات، وأنا يائس من أن يلتقوا في منتصف الطريق".

وتابع كاراجر: "محمد صلاح، في 7 سنوات مع الريدز توقف في المنطقة المختلطة مرتين فقط، هذا جيد تمامًا. لكنه توقف للمرة الثالثة خارج ملعب ساوثهامبتون على خلفية فوز ليفربول بالمباراة وقال هذه التصريحات المدوية".

وواصل: "إذا استمر (مو) في إصدار التصريحات هذه أو استمر وكيله في التغريدات الغامضة، فهذا يعني أنه أناني. ولا يفكر سوى في نفسه وليس في النادي".

واستطرد: "ليفربول سيواجه ريال مدريد في منتصف الأسبوع، وسيواجه مانشستر سيتي الأسبوع المقبل، الفوز بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي هذا الموسم من المفترض أن يكون الشغل الشاغل للجميع في النادي الآن".

وختم كاراجر: "صلاح ضمن أفضل 5 لاعبين في تاريخ ليفربول ويحصل على حب الجماهير وعلى حبي أيضًا، أتمنى ألا يشعر ومن هم في مثل حالته كفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، بأن هذا النادي سينهار إذا قرروا الرحيل، سنفتقده بكل تأكيد إذا رحل، اكن ليفربول سيمضي قدمًا".