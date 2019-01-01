جيمس ماديسون.. إجابة السؤال رقم 10 في مانشستر يونايتد

هل اقترب جيمس ماديسون من حل مشكلة مانشستر يونايتد الأكبر؟

مع استمرار تذبذب نتائج مانشستر يونايتد في الوقت الحالي، ومع تارجع الفريق على سلم ترتيب البريميرليج، ومع وجود الكثير من التحفظات حول الأداء، تبدو كل الحلول موجهة إلى يناير، إلى السؤال حول ما المتاح في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة؟

في مانشستر يونايتد لم يكن سوق الانتقالات الصيفية على قدر التوقعات، وخسر الفريق روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز دون أن يعوضهما بمهاجم واحد على الأقل، لم يدعم وسط الملعب كما كان منتظرًا مع طرح أسماء برونو فيرنانديز وفان دي يبك وغيرهما، فقط تم حل جزء من مشاكل الخط الخلفي بالتعاقد مع هاري ماجواير وآرون وان بيساكا، عدا ذلك فكل شيء كما كان عليه في الموسم الماضي. عفوًا، هو أسوأ بقليل.

المشكلة الأكبر بالنسبة لمانشستر يونايتد في الوقت الحالي تبدو في غياب الربط، لا يوجد العنصر الذي يجيد الاستلام والتسليم وتفكيك الدفاعات ووضع المهاجمين أمام المرمى، بول بوجبا بدأ الموسم بمستوى متذبذب ثم تعرض لإصابة أبعدته تمامًا عن الفريق ليزيد من أزماته، وبالنظر إلى مقاعد البدلاء فلا تمثل الأسماء الموجودة حلًا لأي شيء.

لاعب خلف المهاجمين يؤدي دورالمحطة ويجيد التسجيل والصناعة، هذا ما يفتقده الفريق بشكل كبير، الأمور تحتاج إلى مزيد من السلاسة فيما يتعلق بحركة الكرة من وإلى اللاعبين، وإلى وفرة في الحلول في حال تعثر الوصول إلى المرمى بالطرق التقليدية التي يعتمد عليها سولشاير ولاعبيه.

أبرز الأسماء المطروحة كان جيمس ماديسون نجم ليستر سيتي الذي ينتظر الجميع انتقاله إلى مانشستر يونايتد منذ ارتباط اسمه بالفريق في السابق، خطوة ستكون للأمام له وستكون للأمام بالنسبة للفريق الذي يبحث عن ترميم هذه المنطقة المحطمة على مستوى التشكيل.

السؤال رقم 10، ليست إجابته لينجارد ولا خوان ماتا ولا يمكن أن يؤدي ماركوس راشفورد هذا الدور، لا يمكن الاعتماد كليًا على بوجبا أيضًا في هذه النقطة ونحن لا نعلم هل يعاني الرجل من إصابة أم أن عضلة "ريال مدريد" هي التي تمنعه من المشاركة، في الوقت الحالي لا يبدو هناك اسم أفضل من جيمس ماديسون لأداء هذا الدور، لإعطاء كافة الحلول التي يريدها سولشاير في هذه الرقعة من الملعب.

التعاقد مع ماديسون لن يكون صعبًا نظرًا لرغبة اللاعب في ارتداء قميص الشياطين الحمر كما أعلن في مرات سابقة، ونظرًا لأن الميزانية كانت تسمح بالتعاقد مع باولو ديبالا من يوفنتوس ولكنه رفض الرحيل، ولا نعتقد أن ما سيدفع من أجل ماديسون سيكون أكثر من القيمة التسويقية لديبالا، مع وضع جنون الإنجليز والرقم الذي طلبه ليستر من أجل التنازل عن هاري ماجواير في الحسبان.

كل هذه العوامل لا يمكن أن تقف حائلًا أمام مانشستر يونايتد لإتمام الصفقة، فإذا لم تستطع إقناع ديبالا ولم تجد سبيلًا لدفع ما يريده ليستر للتنازل عن ماديسون، وعجزت عن التفاوض مع برونو فيرنانديز وكان ريال مدريد مستقطبًا أفضل بالحديث عن فان دي بيك، ففي هذه الحالة ستضطر إلى التعامل مع لينجارد كأفضل الخيارات المتاحة ونسيان الرغبة في التقدم أية خطوات للأمام.

يوفنتوس يستهدف موهبة مانشستر يونايتد

الحياة أبسط بكثير مما يعتقد الجليزرز في مانشستر يونايتد، عدد من الأسئلة فقط تنتظر إجابة محددة، أبرزها السؤال رقم 10 والذي لا يحتمل سوى إجابة وحيدة، جيمس ماديسون لا غيره.